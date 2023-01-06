Свёнтек заплакала во время матча с Пегулой на United Cup
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла сдержать слёз во время матча с американкой Джессикой Пегулой (2:6, 2:6) на командном турнире United Cup сегодня ночью.
Во время одного из перерывов неудачно складывавшегося матча Свёнтек накрыла голову полотенцем и заплакала.
После матча Свёнтек так объяснила свои эмоции:
«Потому что я просто чувствовала себя беспомощной сегодня, поскольку я не была в состоянии физически и морально найти свою игру и преодолеть трудности. Так что всегда тяжело, когда проигрываешь, особенно когда играешь за команду и свою страну», — сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.
Отметим, что сборная США выигрывает 2:0 у Польши в полуфинале United Cup.
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