Свёнтек заплакала во время матча с Пегулой на United Cup

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла сдержать слёз во время матча с американкой Джессикой Пегулой (2:6, 2:6) на командном турнире United Cup сегодня ночью.

Во время одного из перерывов неудачно складывавшегося матча Свёнтек накрыла голову полотенцем и заплакала.

После матча Свёнтек так объяснила свои эмоции:

«Потому что я просто чувствовала себя беспомощной сегодня, поскольку я не была в состоянии физически и морально найти свою игру и преодолеть трудности. Так что всегда тяжело, когда проигрываешь, особенно когда играешь за команду и свою страну», — сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.

Отметим, что сборная США выигрывает 2:0 у Польши в полуфинале United Cup.