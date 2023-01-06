Новак Джокович — Денис Шаповалов: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Аделаиды

Сегодня, 6 января, сербский теннисист Новак Джокович встретится с канадцем Денисом Шаповаловым в четвертьфинале хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Поединок пройдёт на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв». Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поедника между Новаком Джоковичем и Денисом Шаповаловым.

В полуфинале турнира победитель матча встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Счёт личных встреч — 7-0 в пользу Джоковича. Ближе всего к победе Шаповалов был ровно три года назад, в рамках четвертьфинала ATP Cup Сербия — Канада. Тогда Новак выиграл со счётом 4:6, 6:1, 7:6(4). Ещё Денис взял один сет в их первом матче, в 1/16 финала Australian Open — 2019 (6:3, 6:4, 4:6, 6:0). Последний матч между ними состоялся в полуфинале Уимблдона-2021 — 7:6(3), 7:5, 7:5.