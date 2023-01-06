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Виктория Азаренко проиграла 102-й ракетке мира и не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Виктория Азаренко проиграла 102-й ракетке мира и не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (102-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Носкова одержала победу со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. На счету Азаренко 14 эйсов, шесть двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Линда Носкова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16.

Линда Носкова в полуфинале встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Марта Костюк (Украина). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.

Аделаида-1 (ж). 1/4 финала
06 января 2023, пятница. 09:00 МСК
Линда Носкова
102
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7 8
4 		7 7 6 6
         
Виктория Азаренко
26
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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