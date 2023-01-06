Виктория Азаренко проиграла 102-й ракетке мира и не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (102-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Носкова одержала победу со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. На счету Азаренко 14 эйсов, шесть двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Линда Носкова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16.

Линда Носкова в полуфинале встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Марта Костюк (Украина). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.