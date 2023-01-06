Виктория Азаренко проиграла 102-й ракетке мира и не вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Поделиться
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (102-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале хардового турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Носкова одержала победу со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. На счету Азаренко 14 эйсов, шесть двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Линда Носкова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 16.
Линда Носкова в полуфинале встретится с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) — Марта Костюк (Украина). Турнир продлится до 8 января. Призовой фонд соревнований составляет $ 826 837.
Комментарии
- 6 января 2023
-
12:15
-
12:02
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:04
-
10:48
-
09:54
-
09:35
-
09:20
-
09:07
-
09:00
-
05:34
-
00:27
- 5 января 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:45
-
21:11
-
20:54
-
20:38
-
20:06
-
19:57
-
19:36
-
19:11
-
18:39
-
18:10
-
17:44
-
17:28
-
16:41
-
16:20
-
16:19
-
16:01
-
15:49
-
15:40
-
15:12
Партнерский контент