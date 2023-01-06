Дмитриева: Медведев легко обыграл Хачанова. Хорошо, что Даня бережёт нервную систему
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева над Кареном Хачановым (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира в Аделаиде.
«Относительно лёгкая победа Медведева в матче с Хачановым. Второй матч подряд выиграть без проблем — это очень хорошо, ведь Даня бережёт свою нервную систему. Я рада за Хачанова, что он очень легко дошёл до четвертьфинала — это говорит о его неплохой готовности.
Сейчас ещё рано подводить себя к лучшей форме. Но в хорошем и спокойном состоянии сохранять себя очень важно. Впереди ещё 10 дней подготовки. Медведев и Хачанов должны претендовать на борьбу за высокие позиции», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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