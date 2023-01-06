Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти станет мамой

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти в своих социальных сетях сообщила о том, что станет мамой.

Фото: из личного архива Барти

«2023-й обещает стать лучшим годом. Мы так взволнованы нашим новым приключением», — написала Барти, прикрепив эмодзи маленького ребёнка.

Летом Барти вышла замуж за игрока в гольф Гарри Киссика. Эшли познакомилась с будущим мужем в 2016 году на поле для гольфа в родном штате – Квинсленде. Позднее, в 2021 году, пара объявила о помолвке.

Напомним, в конце марта 2022 года Эшли Барти неожиданно объявила о завершении карьеры. Она ушла из тенниса в статусе первой ракетки мира, её последним матчем стал финал Открытого чемпионата Австралии — 2022, который она выиграла.