Аслан Карацев проиграл в полуфинале турнира в Индии

Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) проиграл голландцу Таллону Грикспору (95-й в мировом рейтинге) и не вышел в финал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).
Таллон Грикспор обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Аслана Карацева три эйса, пять двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. Таллон Грикспор девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.
В финале Грикспор сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Хорватия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды). Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735. Действующим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.
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