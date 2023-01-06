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Аслан Карацев проиграл в полуфинале турнира в Индии

Аслан Карацев проиграл в полуфинале турнира в Индии
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Российский теннисист Аслан Карацев (59-й в мировом рейтинге) проиграл голландцу Таллону Грикспору (95-й в мировом рейтинге) и не вышел в финал турнира категории ATP-250 в Пуне (Индия).

Таллон Грикспор обыграл россиянина со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. На счету Аслана Карацева три эйса, пять двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. Таллон Грикспор девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале Грикспор сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Хорватия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды). Турнир продлится до 7 января. Призовой фонд соревнований составил $ 642 735. Действующим победителем турнира является португалец Жоау Соуза.

Пуна. 1/2 финала
06 января 2023, пятница. 12:40 МСК
Таллон Грикспор
95
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		1  
         
Аслан Карацев
59
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
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