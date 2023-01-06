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Джокович победил Шаповалова и сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде

Джокович победил Шаповалова и сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову (6:3, 6:4) в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Джокович сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник шесть раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

Соперником Джоковича в полуфинале турнира станет россиянин Даниил Медведев, который ранее обыграл соотечественника Карена Хачанова (6:3, 6:3). Матч пройдёт 7 января и начнётся не ранее 5:00 по московскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет $ 642 735.

Аделаида-1 (м). 1/4 финала
06 января 2023, пятница. 13:20 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Денис Шаповалов
18
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Матч нового года! Джокович добыл путёвку в полуфинал Аделаиды, где сразится с Медведевым Матч нового года! Джокович добыл путёвку в полуфинал Аделаиды, где сразится с Медведевым
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