Джокович победил Шаповалова и сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову (6:3, 6:4) в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
Джокович сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник шесть раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из четырёх.
Соперником Джоковича в полуфинале турнира станет россиянин Даниил Медведев, который ранее обыграл соотечественника Карена Хачанова (6:3, 6:3). Матч пройдёт 7 января и начнётся не ранее 5:00 по московскому времени.
Призовой фонд соревнований составляет $ 642 735.
Аделаида-1 (м). 1/4 финала
06 января 2023, пятница. 13:20 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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