Джокович победил Шаповалова и сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову (6:3, 6:4) в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Джокович сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник шесть раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и использовал один брейк-пойнт из четырёх.

Соперником Джоковича в полуфинале турнира станет россиянин Даниил Медведев, который ранее обыграл соотечественника Карена Хачанова (6:3, 6:3). Матч пройдёт 7 января и начнётся не ранее 5:00 по московскому времени.

Призовой фонд соревнований составляет $ 642 735.