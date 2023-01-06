Тарпищев — о матче Медведева и Хачанова: качество игры оставляло желать лучшего
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал матч Даниила Медведева и Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
«И Даня, и Карен играли с большим обилием ошибок, много двойных, неточностей. Качество игры оставляло желать лучшего, но турнир больше подготовительный, ничего страшного. Медведев выиграл за счёт класса», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.
Даниил Медведев обыграл соперника со счётом 6:3, 6:3. В полуфинале турнира соперником Медведева может стать 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который сегодня сыграет в своём четвертьфинале с Денисом Шаповаловым из Канады. Призовой фонд соревнований составляет $ 642 735.
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