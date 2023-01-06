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Чесноков: матч Джоковича и Медведева — досрочный финал турнира в Аделаиде

Чесноков: матч Джоковича и Медведева — досрочный финал турнира в Аделаиде
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча между 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и экс первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде.

«Для меня: матч Медведев — Джокович — это досрочный финал турнира в Аделаиде. Это однозначно. Я видел их феноменальный матч на «Мастерсе», когда Медведев уступил в решающем сете. Завтра жду примерно такого же финала этого турнира.

У Медведева с Джоковичем не бывает простых игр. Медведев сейчас в порядке. Должен получиться хороший матч. То, что я вижу — Новаку последние матчи даются с трудом, но он одерживает победы. Небольшое психологическое преимущество на его стороне», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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