Чесноков: матч Джоковича и Медведева — досрочный финал турнира в Аделаиде

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча между 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и экс первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде.



«Для меня: матч Медведев — Джокович — это досрочный финал турнира в Аделаиде. Это однозначно. Я видел их феноменальный матч на «Мастерсе», когда Медведев уступил в решающем сете. Завтра жду примерно такого же финала этого турнира.



У Медведева с Джоковичем не бывает простых игр. Медведев сейчас в порядке. Должен получиться хороший матч. То, что я вижу — Новаку последние матчи даются с трудом, но он одерживает победы. Небольшое психологическое преимущество на его стороне», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.