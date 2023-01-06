Джокович — о предстоящей игре с Медведевым: он точно один из самых сложных соперников

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде.
«Разумеется, у нас взаимное уважение. Я понимаю, насколько он хороший теннисист. Он сложившийся топ-игрок, последние четыре-пять лет был одним из лучших теннисистов в мире, бывший №1, чемпион «Большого шлема». Он психологически устойчив в решающие моменты, мощно подаёт, у него очень цельная игра. Конечно, он продолжает прогрессировать.
Не помню, может, один-два из наших 12 матчей складывались в одну сторону. Большинство получились очень упорными. Этого я жду и завтра, потому что условия вечерних матчей немного отличаются, они помедленнее. Так что, думаю, будет довольно много розыгрышей, и я должен быть к этому готов.
Я знаю, что требуется, чтобы его обыграть. Конечно, победить может любой. Думаю, мы оба хорошо играем. На этой неделе я видел несколько его матчей. Он очень здорово бьёт по мячу. Стабилен, как и всегда.
Он редко дарит соперникам лёгкие очки. Даниил мощно подаёт, поэтому быстро заканчивает геймы на своей подаче, но потом заставляет тебя работать на твоей. Он точно один из самых сложных соперников», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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