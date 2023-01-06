Ольховский поделился ожиданиями от матча Медведева и Джоковича

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча между 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и экс первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде.
«Жду от этого матча хорошей игры. Мне понравился Медведев в четвертьфинальной встрече с Кареном Хачановым. Он действительно неплохо играл. Джоковича в этом году я ещё не видел. Но в любом случае считаю, что Даниил в хорошей форме способен обыграть Новака. Он один из немногих в мире, кому по силам такая задача», – приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.
В рамках турниров АТР Медведев и Джокович встречались уже 12 раз. Россиянин одержал четыре победы и потерпел восемь поражений. Последняя встреча соперников состоялась на Итоговом турнире АТР прошлого года, и тогда сильнее был Джокович со счётом 6:3, 6:7, 7:6.
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