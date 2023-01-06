Джокович на русском языке поздравил православных с Рождеством

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост, в котором поздравил всех с православным Рождеством.

В своих социальных сетях Джокович выложил фотографии с церковной службы, на которых он стоит в компании своего брата Марко и испанского теннисиста Карлоса Гомеса-Эрреры.



«Мир Божий. Христос родился. Поздравляю с Рождеством Христовым все православные народы», — подписал фотографии Джокович на сербском языке. «С Рождеством Христовым», — добавил спортсмен по-русски.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НОВАКА ДЖОКОВИЧА

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ НОВАКА ДЖОКОВИЧА

Завтра, 7 января, Новак Джокович сыграет против россиянина Даниила Медведева в полуфинале хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

В 2022 году 35-летний Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона, Итогового турнира ATP, а также добился успеха на соревнованиях в Тель-Авиве (Израиль), Астане (Казахстан) и Риме (Италия).