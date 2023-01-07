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Фритц обыграл Хуркача и досрочно вывел США в финал на United Cup

Фритц обыграл Хуркача и досрочно вывел США в финал на United Cup
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В первой игре сегодняшнего игрового дня престижного теннисного турнира United Cup – 2023, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Польши. 25-летнему американцу Тейлору Фритцу (девятое место в рейтинге ATP) противостоял 25-летний Хуберт Хуркач (десятое место рейтинга ATP). Матч состоялся в Сиднее.

Встреча завершилась победой Фритца – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Счёт в полуфинальной встрече американцев с поляками 3:0.

Таким образом, Тейлор Фриц досрочно помог своей команде выйти в финал командного турнира United Cup – 2023.

Во второй полуфинальной паре встретятся сборные Греции и Италии.

Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал турнира состоится в воскресенье, 8 января.

United Cup. 1/2 финала
07 января 2023, суббота. 02:10 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5  
7 7 		7 7  
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Комментарии
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