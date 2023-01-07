Фритц обыграл Хуркача и досрочно вывел США в финал на United Cup

В первой игре сегодняшнего игрового дня престижного теннисного турнира United Cup – 2023, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Польши. 25-летнему американцу Тейлору Фритцу (девятое место в рейтинге ATP) противостоял 25-летний Хуберт Хуркач (десятое место рейтинга ATP). Матч состоялся в Сиднее.



Встреча завершилась победой Фритца – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Игра продолжалась 1 час 44 минуты.



Счёт в полуфинальной встрече американцев с поляками 3:0.



Таким образом, Тейлор Фриц досрочно помог своей команде выйти в финал командного турнира United Cup – 2023.



Во второй полуфинальной паре встретятся сборные Греции и Италии.



Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал турнира состоится в воскресенье, 8 января.