Калинская вышла в финал квалификации Аделаиды-2, обыграв Саснович

58-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская переиграла представительницу Беларуси Александру Саснович в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Аделаиде-2 (Австралия) со счётом 2:6, 6:2, 7:6(2).

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. За это время Калинская сделала один эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из семи. Саснович четырежды подала навылет и сделала одну двойную ошибку при двух реализованных брейк-пойнтах из семи.

За выход в основную сетку престижных австралийских соревнований 24-летняя Калинская сыграет с представительницей США Элисон Риске.

Основная сетка турнира стартует 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января.