Калинская вышла в финал квалификации Аделаиды-2, обыграв Саснович
Поделиться
58-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская переиграла представительницу Беларуси Александру Саснович в полуфинале квалификации турнира WTA-250 в Аделаиде-2 (Австралия) со счётом 2:6, 6:2, 7:6(2).
Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. За это время Калинская сделала один эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнтов из семи. Саснович четырежды подала навылет и сделала одну двойную ошибку при двух реализованных брейк-пойнтах из семи.
За выход в основную сетку престижных австралийских соревнований 24-летняя Калинская сыграет с представительницей США Элисон Риске.
Основная сетка турнира стартует 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января.
Комментарии
- 7 января 2023
-
08:07
-
07:54
-
04:17
-
02:26
-
00:13
- 6 января 2023
-
23:20
-
22:32
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
16:40
-
16:38
-
15:18
-
15:17
-
14:13
-
14:05
-
13:52
-
12:15
-
12:02
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:04
-
10:48
-
09:54
-
09:35
-
09:20
-
09:07
-
09:00
-
05:34
-
00:27
- 5 января 2023
-
23:48
-
23:11
-
22:45
-
21:11
Партнерский контент