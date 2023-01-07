Медведев: играть против Джоковича в Австралии — вызов, я уступил Новаку все матчи здесь

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о полуфинальном матче Аделаиды с сербским игроком Новаком Джоковичем.

«В прошлом году мы провели с Джоковичем два матча. Они были сумасшедшими, и я чувствую, что уровень был запредельным. Мне удалось поднять свой уровень тенниса до одного из лучших уровней, которые я показывал в 2022 году. Даже последний матч в Турине, где я был не особо мотивирован, был интересным. Это отличные матчи. Я очень разочарован, что не удалось выиграть ни раз у Новака в этих встречах.



В Австралии мы играли уже три раза, по-моему, и да, всё это были абсолютно разные матчи. Не буду много говорить об этом, но я уступил во всех. Это вызов – играть против Новака в Австралии.



Может быть, в Аделаиде будет проще, чем в Мельбурне, кто знает, но это вызов и большое испытание перед Открытым чемпионатом Австралии — сыграть с одним из лучших и, возможно, лучшим игроком в истории тенниса в Австралии» — сказал Медведев на пресс-конференции.