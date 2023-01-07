«Счастлив вернуться». Надаль поделился фото с кортов Australian Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как готовится к защите титула Открытого чемпионата Австралии на кортах Мельбурна.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РАФАЭЛЯ НАДАЛЯ
«Мельбурн, очень счастлив вернуться! Вперёд!!!», — написал испанец в социальных сетях.
По итогам сезона Надаль впервые в карьере завоевал награду любимому игроку болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а также стал лучшим теннисистом года по версии ITF. Год Рафаэль завершил в статусе второй ракетки мира.
Ранее испанец участвовал в командном турнире United Cup в составе национальной сборной. Испании не удалось выйти в плей-офф соревнований. Сам Надаль уступил два матча из двух.
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