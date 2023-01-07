Дмитриева: Медведев умеет играть с Джоковичем, но все зависит от его формы. Шансы равны

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о полуфинальном матче Аделаиды между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.
«Матч будет представлять огромный интерес. Фаворита в этом противостоянии нет, шансы на победу абсолютно равны.
Сегодня мы поймём, в какой форме находится Медведев. Джокович говорит, что он играет в свой лучший теннис. Но это может быть и не так. Возможно, серб пытается просто убедить себя в этом. Этот матч будет серьезной проверкой для Даниила. Посмотрим, сможет ли Медведев показать свой лучший теннис.
Обычно, Даня умеет играть с Джоковичем, но всё зависит от его формы. Будем болеть за него и верить в победу!» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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