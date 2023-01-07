Даниил Медведев – Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Аделаиды

Сегодня, 7-го января в Аделаиде (Австралия) пройдёт второй полуфинал турнира категории ATP-250, где сойдутся 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. Поединок поставлен последним, пятым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Новак Джокович в полуфинале турнира в Аделаиде.
Счёт личных встреч теннисистов — 8-4 в пользу Джоковича. Он выиграл три последних матча между ними — все после поражения в финале US Open — 2021.
Отметим, что победитель матча Медведев-Джокович сразится за титул в Аделаиде с 22-летним американцем Себастьяном Кордой.
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