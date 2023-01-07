Арина Соболенко эмоционально отреагировала на выход в финал турнира в Аделаиде
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над представительницей Румынии Ириной Бегу в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
«Я довольна тем уровнем, который показала сегодня. Действительно очень счастлива, что смогла выиграть этот матч. Наверное, в предсезонке мы с тренером все сделали правильно (смеётся). Я думаю, что это ключ к успеху», — сказала белоруска в интервью после победы.
Соперница Арины Соболенко по финалу определится в матче между представительницей Туниса Онс Жабер и чешкой Линдой Носковой. Их противостояние проходит в эти минуты. Отметим, что в полуфинале Соболенко отдала сопернице всего пять геймов.
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