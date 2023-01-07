Тиафо — о снятии Алькараса: кто он такой? На самом деле совсем не буду по нему скучать

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о снятии первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса с Открытого чемпионата Австралии.

«Карлос отказался от участия в Australian Open, что скажете?», — спросил журналист.

«Кто такой Карлос?» — ответил Тиафо.



«Алькарас», — пояснил представитель СМИ.



«Это кто такой?» (смеётся) — вновь пошутил Тиафо.

«Да, теннис жесток. Он кажется бесконечным. Честно говоря, кажется, что через день где-то проходят большие турниры. Думаю, с ним всё будет в порядке. Он очень талантлив, он отличный игрок. Отстой, что он получил травму. Буду по нему скучать. На самом деле, совсем не буду (улыбается). Но да, опять же, я надеюсь, что он быстро поправится, и мы скоро его увидим. Он нужен теннису. Я с удовольствием смотрю его матчи», — сказал Тиафо на пресс-конференции командного турнира United Cup