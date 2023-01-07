Тейлор Фритц: считаю, что Джоковича должны пустить в США, но не я устанавливаю правила

Девятая ракетка мира, действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, американский теннисист Тейлор Фритц высказался о том, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович, скорее всего, пропустит «солнечные Мастерсы» (Индиан-Уэллс и Майами) из-за правил въезда в страну.

«Очевидно, что с точки зрения игрока, который стремится защитить свой титул, отсутствие Джоковича в жеребьёвке – приятный бонус, но я не знаю. Считаю, что сейчас мы находимся в той точке, когда, они, вероятно, должны пустить его в страну, но не я устанавливаю правила», — сказал Фритц на пресс-конференции после выхода в финал United Cup.

«В конечном итоге все хотят, чтобы лучшие теннисисты мира участвовали в самых важных турнирах. Но что есть, то есть. Правила такие, какие есть. Я буду очень скучать по Джоковичу в Индиан-Уэллсе, но не сильно (смеётся)», — добавил полуфиналист US Open – 2022, американец Фрэнсис Тиафо.