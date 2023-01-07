В ФТР поделились ожиданиями от матча Медведева и Джоковича в рамках турнира в Аделаиде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Матчи между Новаком и Даниилом всегда увлекательны, вне зависимости от категории и раунда турнира. Вспомним их недавний матч в Турине на итоговом турнире ATP, который в принципе ничего не решал, но в итоге подарил зрителям три часа тенниса высшего уровня.

В Аделаиде и Медведев, и Джокович уверенно начали сезон. Для каждого из них австралийская серия важна со всех точек зрения. Что касается шансов на победу, то они всегда есть у обоих, и эти матчи доставляют удовольствие всем болельщикам тенниса», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.