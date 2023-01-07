В ФТР поделились ожиданиями от матча Медведева и Джоковича в рамках турнира в Аделаиде

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
«Матчи между Новаком и Даниилом всегда увлекательны, вне зависимости от категории и раунда турнира. Вспомним их недавний матч в Турине на итоговом турнире ATP, который в принципе ничего не решал, но в итоге подарил зрителям три часа тенниса высшего уровня.
В Аделаиде и Медведев, и Джокович уверенно начали сезон. Для каждого из них австралийская серия важна со всех точек зрения. Что касается шансов на победу, то они всегда есть у обоих, и эти матчи доставляют удовольствие всем болельщикам тенниса», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 7 января 2023
-
12:34
-
12:08
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:19
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
09:50
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:07
-
07:54
-
04:17
-
02:26
-
00:13
- 6 января 2023
-
23:20
-
22:32
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
16:40
-
16:38
-
15:18
-
15:17
-
14:13
-
14:05
-
13:52
-
12:15