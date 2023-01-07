Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас одержал волевую победу над Берреттини и сократил отставание Греции от Италии

Циципас одержал волевую победу над Берреттини и сократил отставание Греции от Италии
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас одолел представителя Италии Маттео Берреттини на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии. Встреча состоялась на хардовом покрытии.

Циципас оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Греческий теннисист выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету итальянца семь эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Циципас принёс Греции первую победу в противостоянии с Италией на United Cup. 6 января обе встречи остались за итальянскими спортсменами. Сегодня, 7 января, в борьбу также вступят Деспия Папамихаил и Лючия Бронцетти. На данный момент Италия ведёт со счётом 2-1.

United Cup. 1/2 финала
07 января 2023, суббота. 09:05 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 2 4
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023