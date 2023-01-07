Циципас одержал волевую победу над Берреттини и сократил отставание Греции от Италии

Греческий теннисист Стефанос Циципас одолел представителя Италии Маттео Берреттини на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии. Встреча состоялась на хардовом покрытии.

Циципас оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Греческий теннисист выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету итальянца семь эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Циципас принёс Греции первую победу в противостоянии с Италией на United Cup. 6 января обе встречи остались за итальянскими спортсменами. Сегодня, 7 января, в борьбу также вступят Деспия Папамихаил и Лючия Бронцетти. На данный момент Италия ведёт со счётом 2-1.