Циципас одержал волевую победу над Берреттини и сократил отставание Греции от Италии
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Греческий теннисист Стефанос Циципас одолел представителя Италии Маттео Берреттини на командном турнире United Cup, который проходит в Австралии. Встреча состоялась на хардовом покрытии.
Циципас оказался сильнее своего соперника со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Греческий теннисист выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету итальянца семь эйсов, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Циципас принёс Греции первую победу в противостоянии с Италией на United Cup. 6 января обе встречи остались за итальянскими спортсменами. Сегодня, 7 января, в борьбу также вступят Деспия Папамихаил и Лючия Бронцетти. На данный момент Италия ведёт со счётом 2-1.
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