Стала известна сетка турнира в Аделаиде, где сыграют Рублёв и Хачанов
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Российские теннисисты узнали своих соперников по сетке.
Андрей Рублёв (1) встретится с победителем матча двух австралийцев, получивших уайлд-кард, Танаси Коккинакис — Алексей Попырин. Карен Хачанов (3) сойдётся либо с представителем Швейцарии Марком-Андреа Хюслером, либо с французом Артуром Риндеркнешем. Оба россиянина пропускают первый круг на правах высоко сеяных теннисистов.
Второй номер посева получил испанец Пабло Карреньо-Буста, четвёртый — его соотечественник Роберто Баутиста-Агут. Ещё одна уайлд-кард на счету австралийца Джейсона Кублера.
Другие интересные пары турнира в Аделаиде:
- Лоренцо Сонего — Джек Дрэйпер
- Себастьян Корда — Эмиль Руусувуори
- Томми Пол — Йосихито Нисиока
- Даниэль Эванс — Маккензи Макдональд
- Брэндон Накашима — Алехандро Давидович-Фокина
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