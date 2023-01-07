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Стала известна сетка турнира в Аделаиде, где сыграют Рублёв и Хачанов

Стала известна сетка турнира в Аделаиде, где сыграют Рублёв и Хачанов
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Российские теннисисты узнали своих соперников по сетке.

Андрей Рублёв (1) встретится с победителем матча двух австралийцев, получивших уайлд-кард, Танаси Коккинакис — Алексей Попырин. Карен Хачанов (3) сойдётся либо с представителем Швейцарии Марком-Андреа Хюслером, либо с французом Артуром Риндеркнешем. Оба россиянина пропускают первый круг на правах высоко сеяных теннисистов.

Второй номер посева получил испанец Пабло Карреньо-Буста, четвёртый — его соотечественник Роберто Баутиста-Агут. Ещё одна уайлд-кард на счету австралийца Джейсона Кублера.

Другие интересные пары турнира в Аделаиде:

  • Лоренцо Сонего — Джек Дрэйпер
  • Себастьян Корда — Эмиль Руусувуори
  • Томми Пол — Йосихито Нисиока
  • Даниэль Эванс — Маккензи Макдональд
  • Брэндон Накашима — Алехандро Давидович-Фокина
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