«Не знаю, как удержался в этой игре». Циципас поделился эмоциями от победы над Берреттини

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе над итальянским игроком Маттео Берреттини на командном турнире United Cup.

«Не знаю, каким образом я удержался в этой игре. Я ждал своего шанса. Маттео очень хороший игрок. Он последовательно наносит несколько ударов и заставляет обороняться, так что мне необходимо было концентрироваться на своей подаче. Я провёл очень хорошую игру. Получилось сломать план Маттео. Я смог увеличить интенсивность, и думаю, что моя концентрация достигла пика именно в этой игре», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Циципас принёс Греции первую победу в противостоянии с Италией на United Cup. 6 января обе встречи остались за итальянскими спортсменами. Сегодня, 7 января, в борьбу также вступят Деспия Папамихаил и Лючия Бронцетти. На данный момент Италия ведёт со счётом 2-1.