Свёнтек назвала причины снятия с турнира в Аделаиде

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о причинах снятия с турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). который пройдёт на следующей неделе.

«Как вы все знаете, я люблю играть в Аделаиде и у меня остались только лучшие воспоминания об этом турнире. К сожалению, в этом году я вынуждена сняться с этих соревнований из-за проблем с плечом и усталости после United Cup. Я очень сожалею об этом и надеюсь увидеть вас всех в следующем году», — цитирует Свёнтек WTA Insider.

На United Cup Польша дошла до полуфинала, однако команда Свёнтек уступила в 1/2 финала сборной США. Во второй полуфинальной паре играют сборные Греции и Италии. Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал турнира состоится в воскресенье, 8 января.

Полный список участниц турнира в Аделаиде доступен на «Чемпионате».