Осака рассказала милую историю о первой встрече с Жабер

Японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своих взаимоотношениях с тунисской спортсменкой Онс Жабер.
«Впервые я встретила Онс на турнире WTA в 2015 году, и во время общения с ней моей первой мыслью было: «Вау, она самый приятный человек, которого я когда-либо встречала. Я была очень застенчивой, поэтому всё, что я могла сделать, это пробормотать несколько слов, но она всегда подходила ко мне, отпускала шутки и успокаивала меня. Даже сейчас, когда мы играем одни и те же турниры, она всё ещё делает то же самое. Такую доброту я никогда не забуду, и я думаю, что такие моменты определяют твой характер.
На протяжении многих лет наблюдать за тем, как она поднимается в туре и становится звездой, было невероятно радостно. Не могу дождаться, когда увижу, как она создаст новую историю и поднимется ещё выше», — сказала Осака на мероприятии своего спортивного агентства Evolve.
- 7 января 2023
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