Сборная Италии стала вторым финалистом United Cup и встретится с США
Поделиться
Сборная Италии вышла в финал командного турнира United Cup, одолев Грецию. Победу итальянской команде принесла Лючия Бронцетти, расправившаяся с Валентини Грамматикопулу — 6:2, 6:3. Встреча проходила на хардовом покрытии.
Бронцетти не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету греческой теннисистки три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Сборная Италия досрочно обыграла команду Греции. На счету итальянских теннисистов три победы, у греческих игроков — одна. Таким образом, парный матч уже не имеет турнирного значения. В финале командного турнира Италия сойдётся с США, которые оказались сильнее Польши.
Комментарии
- 7 января 2023
-
14:09
-
13:45
-
13:33
-
13:02
-
12:34
-
12:08
-
11:44
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:19
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
10:12
-
09:50
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:07
-
07:54
-
04:17
-
02:26
-
00:13
- 6 января 2023
-
23:20
-
22:32
-
20:17
-
19:50
-
19:35
-
16:40
-
16:38
-
15:18
-
15:17
Партнерский контент