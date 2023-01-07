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Сборная Италии стала вторым финалистом United Cup и встретится с США

Сборная Италии стала вторым финалистом United Cup и встретится с США
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Сборная Италии вышла в финал командного турнира United Cup, одолев Грецию. Победу итальянской команде принесла Лючия Бронцетти, расправившаяся с Валентини Грамматикопулу — 6:2, 6:3. Встреча проходила на хардовом покрытии.

Бронцетти не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету греческой теннисистки три эйса, ни одной ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Сборная Италия досрочно обыграла команду Греции. На счету итальянских теннисистов три победы, у греческих игроков — одна. Таким образом, парный матч уже не имеет турнирного значения. В финале командного турнира Италия сойдётся с США, которые оказались сильнее Польши.

United Cup. 1/2 финала
07 января 2023, суббота. 12:15 МСК
Валентини Грамматикопулу
Греция
Валентини Грамматикопулу
В. Грамматикопулу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Комментарии
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