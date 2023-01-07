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Медведев в двух сетах уступил Джоковичу в полуфинале Аделаиды

Медведев в двух сетах уступил Джоковичу в полуфинале Аделаиды
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уступил сербу Новаку Джоковичу (пятый номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Аделаиде. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Сербский теннисист выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Даниила Медведева пять эйсов, две ошибки на подаче и три упущенных брейк-пойнта.

В финале Аделаиды Новак Джокович встретится с представителем США Себастьяном Кордой, который прошёл в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки в начале второй партии.

Джокович увеличил своё преимущество по личным встречам с Медведевым. Теперь на счету серба девять побед, а у россиянина четыре виктории.

Аделаида-1 (м). 1/2 финала
07 января 2023, суббота. 13:20 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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