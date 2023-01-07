Веснина: поражение от Джоковича не является тревожным звонком для Медведева

Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Новак всегда очень силён в Австралии. Каждый сезон в начале года он показывает там невероятный теннис. Это произошло вновь. Я не считаю, что это какой-то тревожный звонок для Медведева. Даниилу необходимо время, чтобы набрать оптимальную форму, всё-таки это был первый турнир в сезоне. До Australian Open ещё есть время.



Даже хорошо, что именно сейчас произошёл очный матч. Теперь Медведев понимает, в какой форме находится Джокович и к чему необходимо готовиться», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.