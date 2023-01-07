Новак Джокович пробился в финал на шестом турнире подряд, начиная с Уимблдона-2022

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в финал на шестом личном турнире подряд, начиная с победного Уимблдона-2022.

Это произошло на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале соревнований он со счётом 6:3, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева. За первый титул в 2023 году Новак поборется с американцем Себастьяном Кордой.

Статистика Джоковича после победы на Уимблдоне-2022:

Турнир ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Финал. Джокович – Марин Чилич (6:3, 6:4).

Турнир ATP-500 в Астане (Казахстан). Финал. Джокович – Стефанос Циципас (6:3, 6:4).

«Мастерс» в Париже (Франция). Финал. Джокович – Хольгер Руне (6:3, 3:6, 5:7).

Итоговый чемпионат ATP. Финал. Джокович – Каспер Рууд (7:5, 6:3).