Джокович рассказал о серьёзности травмы, полученной в матче с Медведевым

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о травме, полученной в полуфинале турнира в Аделаиде с россиянином Даниилом Медведевым. Серб взял медицинский тайм-аут в первом сете, однако затем продолжил игру.

«К счастью, ничего серьезного – иначе я бы не смог продолжить. Я просто взял медицинский перерыв, принял противовоспалительные и за несколько геймов снова набрал обороты. Я старался не сбавлять, не позволять ему взять мою подачу. Это было важнее всего. Я знал, что в итоге у меня будет шанс.



Чем дольше длился матч, тем больше разогревалось бедро, тем лучше я себя чувствовал. Надеюсь, завтра все будет хорошо. По ходу матча я задумывался о Мельбурне. Но на корте нельзя высчитывать. На этом этапе моей карьеры каждый матч очень важен, это почти что подарок – так что я стараюсь выкладываться и выигрывать в любых обстоятельствах», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.