Кафельников — о поражении Медведева: ничего критичного не произошло. Идёт подготовка к AO

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

«Не считаю это поражение тревожным звоночком для Медведева. Ничего страшного не произошло. Это был первый турнир сезона, они играли полуфинал. Оба теннисиста получили необходимую игровую практику — стандартная ситуация. Идёт подготовка к Australian Open. Ничего критичного не произошло», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.