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Даниил Медведев впервые с августа 2019 года потеряет звание первой ракетки России

Даниил Медведев впервые с августа 2019 года потеряет звание первой ракетки России
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые с 12 августа 2019 года потеряет звание первой ракетки России. Это произойдёт после поражения Медведева в полуфинале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Даниил со счётом 3:6, 4:6 проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

Со следующей недели Медведев опустится на восьмую строчку рейтинга ATP. Первой ракеткой России станет Андрей Рублёв (6-й номер рейтинга ATP).

Впервые в карьере Медведев стал первой ракеткой России в октябре 2018 года. Тогда он сдвинул с этой позиции именно Рублёва, который впервые получил такой статус в 2017 году.

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