Чесноков объяснил, за счёт чего Джокович обыграл Медведева в Аделаиде

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мыслями о поражении россиянина Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в полуфинале Аделаиды.



«Матч получился очень хорошим, мне понравился. Было видно, что австралийская публика хотела интриги. Во втором сете они поддерживали Даню. Новак, как всегда, показал великолепный теннис. Он весь матч отлично передвигался по корту и отменно подавал.



Медведев был не в своей тарелке. Случился классический ранний брейк. Снова пошли двойные ошибки, не реализовал свои шансы. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы реализовать брейк-пойнт против Новака. На важнейших мячах он великолепен. Оба теннисиста сегодня смотрелись здорово, но победил Джокович. Он был чуть лучше Даниила», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым