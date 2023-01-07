Чесноков: Медведев и Джокович — фавориты Australian Open. Они в полном порядке
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков назвал фаворитов Открытого чемпионата Австралии – 2023 у мужчин.
«И Джокович, и Медведев являются фаворитами предстоящего Australian Open. Они в полном порядке. Жаль, что они могут встретиться в любой части турнирной сетки. Такие противостояния должны быть финалами. Как и сегодняшний матч.
Но есть ещё несколько теннисистов, которых можно отметить в качестве претендентов на титул на турнире «Большого шлема». Тот же Маттео Берреттини. Он сейчас находится в классной форме. Итальянец обладает великолепной подачей, хорошо бьёт с форхенда. Посмотрим, как сложится турнир», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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