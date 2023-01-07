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Медведев — о поражении от Джоковича: проиграл, наверное, лучшему игроку мира прямо сейчас

Медведев — о поражении от Джоковича: проиграл, наверное, лучшему игроку мира прямо сейчас
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинальном матче хардового турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Честно говоря, я проиграл, наверное, лучшему игроку мира прямо сейчас. Да, Карлос лучший в плане рейтинга, потому что он отличился в одной из частей 2022-го. Но раз он не участвует в Australian Open, то Новак, вероятно, на данный момент лучший в мире. Он выиграл четыре или пять турниров подряд.

Я немного разочарован, но есть и позитив. Я прекрасно себя чувствовал сегодня вечером, и это здорово в преддверии Australian Open. Но, даже чувствуя себя великолепно, я проиграл. Это, скорее, негативный момент.

Так что, я надеюсь, жеребьёвка разведёт меня с Новаком на Australian Open. Но даже если этого не произойдёт, я буду изо всех сил стараться выступить лучше, как у меня это получалось против него раньше», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Медведев уступил Джоковичу в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. В финале турнира соперником сербского теннисиста станет американец Себастьян Корда.

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