«Всё решили, может быть, один-два удара». Джокович прокомментировал победу над Медведевым

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче хардового турнира ATP-250 в Аделаиде.



«Всё отлично. Я победил в двух сетах, о большем и нельзя мечтать. За исключением проблем с подколенным сухожилием, но всё обошлось. По ходу турнира я с каждым матчем играю всё лучше. Это моя цель, ради этого я работаю.



Я хорошо подавал. Думаю, это важно, когда играешь против Даниила – одного из лучших принимающих в туре. Он хорошо защищается, не даёт много лёгких очков, за каждое приходится бороться. В важные моменты я сделал несколько хороших подач. Я попал. Он тоже мощно подавал, но промахивался. Хоть я выиграл 6:3, 6:4, всё решили, может быть, один-два удара. Но этого можно было ожидать», — сказал Джокович на пресс-конференции.