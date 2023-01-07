«Всё решили, может быть, один-два удара». Джокович прокомментировал победу над Медведевым

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче хардового турнира ATP-250 в Аделаиде.
«Всё отлично. Я победил в двух сетах, о большем и нельзя мечтать. За исключением проблем с подколенным сухожилием, но всё обошлось. По ходу турнира я с каждым матчем играю всё лучше. Это моя цель, ради этого я работаю.
Я хорошо подавал. Думаю, это важно, когда играешь против Даниила – одного из лучших принимающих в туре. Он хорошо защищается, не даёт много лёгких очков, за каждое приходится бороться. В важные моменты я сделал несколько хороших подач. Я попал. Он тоже мощно подавал, но промахивался. Хоть я выиграл 6:3, 6:4, всё решили, может быть, один-два удара. Но этого можно было ожидать», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 7 января 2023
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