Тарпищев: Медведев остаётся фаворитом AO. Из-за поражения от Джоковича не паримся

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в полуфинале турнира в Аделаиде и высказался о перспективах российского теннисиста на грядущем Australian Open.

«Рано говорить о форме Медведева. Даня и Новак играли на фоне больших нагрузок. Этот турнир подготовительный, из-за результата париться не стоит.



Брак для таких турниров естественный, двойные на своей подаче — рабочий момент. Всё идёт по плану, форму перед Australian Open Даня найдёт.



Главное, чтобы был удачный жребий в первых кругах. Медведев остаётся одним из главных фаворитов. Если не будет травмы, будет бороться за трофей», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.