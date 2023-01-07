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Тарпищев: Медведев остаётся фаворитом AO. Из-за поражения от Джоковича не паримся

Тарпищев: Медведев остаётся фаворитом AO. Из-за поражения от Джоковича не паримся
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в полуфинале турнира в Аделаиде и высказался о перспективах российского теннисиста на грядущем Australian Open.

«Рано говорить о форме Медведева. Даня и Новак играли на фоне больших нагрузок. Этот турнир подготовительный, из-за результата париться не стоит.

Брак для таких турниров естественный, двойные на своей подаче — рабочий момент. Всё идёт по плану, форму перед Australian Open Даня найдёт.

Главное, чтобы был удачный жребий в первых кругах. Медведев остаётся одним из главных фаворитов. Если не будет травмы, будет бороться за трофей», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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