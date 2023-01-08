Сафиуллин уступил Томпсону в финале квалификации турнира Аделаида-2

Российский теннисист Роман Сафиуллин (88-й номер рейтинга) не вышел в основную сетку турнира Аделаиды-2. В финале квалификации россиянин уступил представителю Австралии Джордану Томпсону (84-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. За это время Сафиуллин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни один брейк-пойнт. Томпсон, в свою очередь, 11 раз подал навылет, не сделал двойных ошибок и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов.



Основная сетка турнира стартует 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Действующим победителем турнира является австралиец Танаси Кокетанс, который в финале прошлогоднего турнира обыграл Артура Риндеркнеша.