Сафиуллин уступил Томпсону в финале квалификации турнира Аделаида-2
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Российский теннисист Роман Сафиуллин (88-й номер рейтинга) не вышел в основную сетку турнира Аделаиды-2. В финале квалификации россиянин уступил представителю Австралии Джордану Томпсону (84-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. За это время Сафиуллин сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни один брейк-пойнт. Томпсон, в свою очередь, 11 раз подал навылет, не сделал двойных ошибок и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов.
Основная сетка турнира стартует 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Действующим победителем турнира является австралиец Танаси Кокетанс, который в финале прошлогоднего турнира обыграл Артура Риндеркнеша.
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