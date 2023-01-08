Потапова почти за 4 часа проиграла Циньвэнь и не пробилась в основную сетку Аделаиды

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться в основную сетку хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).



В матче второго квалификационного раунда Потапова проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (28-я ракетка мира) со счётом 7:6(3), 5:7, 6:7(4). Встреча продлилась 3 час 38 минут. Циньвэнь восемь раз подала навылет, допустила двенадцать двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из тринадцати. На счету россиянки три эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 18.

Основная сетка турнира стартует завтра, 9 января. Соревнования продлятся до 15 января. Призовой фонд турнира составил $780 637. Первой сеяной является француженка Каролин Гарсия