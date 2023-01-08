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«Очень рад вернуться на корт». Роджер Федерер поделился свежими фото

«Очень рад вернуться на корт». Роджер Федерер поделился свежими фото
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как со своим тренером Северином Люти играет в падел.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РОДЖЕРА ФЕДЕРЕРА

«Очень рад вернуться на корт вместе с Северино», – написал Федерер.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

В 2022 году Роджер стал лауреатом премии Sports Awards. Эта награда за выдающиеся личные достижения вручается тем, кто внёс значительный вклад в историю швейцарского спорта.

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