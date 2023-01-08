Корда: Джокович лучше всех в мире читает соперников, но я собираюсь победить в финале
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Американский теннисист Себастьян Корда поделился мыслями о сербском игроке Новаке Джоковиче, с которым ему предстоит провести финал турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча пройдёт на хардовом покрытии.
«Я думаю, что для того, чтобы преодолеть эту финишную черту, нужно понимать, что Новак Джокович невероятно хорош. Если план А не работает, он переходит к плану B, плану С, плану D. У него есть различные тактики, которые он может использовать против соперников.
Джокович читает своих противников, вероятно, лучше всех в мире. Это будет отличный опыт для меня, независимо от исхода. Но я собираюсь победить в финале и собираюсь выложиться на полную», — сказал Корда на пресс-конференции.
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