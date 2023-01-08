Джокович — о снятии Алькараса с AO: ужасно, Карлос уже большая звезда в теннисе

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о снятии с Открытого чемпионата Австралии первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Бывает, что иногда, даже если у теннисиста есть более длительный период времени без официальных турниров, организм не привыкает к таким условиям и обстоятельствам, потому что до этого спортсмен постоянно в разъездах, играет на соревнованиях. Игрок находится не в том ритме, тело может отреагировать на подобное. У теннисистов могут быть травмы и трудности, когда они возвращаются в тур и более интенсивно тренируются.

Снятие Алькараса плохо для турнира и тенниса, просто ужасно. Карлос №1 в мире. Такое громкое имя, уже большая звезда в нашем виде спорта. Я уверен, что многие болельщики разочарованы. Надеюсь на его скорейшее выздоровление, что бы там ни было. Я знаю, что в конце прошлого сезона у Алькараса была травма, которая отличалась от этой. Это очень плохо для Карлоса. Я надеюсь, что он сможет восстановиться и быстро вернуться в тур», — сказал Джокович на пресс-конференции.