«Небо сверху, песок снизу, мир внутри». Виктория Азаренко опубликовала солнечное фото

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях новое фото. Спортсменка позирует на фоне океана.

«Небо сверху, песок снизу, мир внутри», — подписала фото Азаренко.

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская

чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.

В данный момент Азаренко готовится выступить на втором турнире в Аделаиде (Австралия). Она получила уайлд-кард от организаторов и в первом круге встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (6).