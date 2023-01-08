Арина Соболенко не проиграла ни одного сета в Аделаиде

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), не проиграв ни сета за четыре встречи на соревнованиях.

Соболенко в первом круге прошла россиянку Людмилу Самсонову на двух тай-брейках — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Затем белоруска оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой — 6:3, 7:5. В полуфинале Арина расправилась с румынкой Ириной Бегу — 6:3, 6:2, а в финале одолела чешку Линду Носкову со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Для белорусской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. До этого она одерживала победы на соревнованиях в Абу-Даби, Мадриде, Линце, Остраве, Дохе, Чжухае, Ухани (2), Шэньчжэне и Нью-Хэйвене.