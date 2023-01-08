Отец Свёнтек: моя дочь перегружена и устала. Все успехи прошлого сезона оплачены трудом

Отец первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свёнтек Томаш высказался о состоянии дочери. Ранее стало известно, что чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open снялась с турнира в Аделаиде из-за проблем со здоровьем.

«Со здоровьем у Иги всё в порядке, но моя дочь довольно сильно перегружена и устала. Вопреки такому небольшому количеству матчей постоянное пребывание на корте не даёт комфортного отдыха. Вот почему она устала. Надеюсь, пройдёт несколько дней реабилитации, и всё будет хорошо.

Все успехи прошлого сезона были оплачены большими усилиями и трудом. Я надеюсь, что Ига будет достаточно амбициозна, чтобы защитить хотя бы некоторые из своих результатов. Или, может быть, выиграть что-то новое. Я знаю, что сейчас Иге нужна дополнительная мотивация, чтобы найти новые вызовы. И она найдёт её, потому что без вызовов результатов, наверное, не будет», — цитирует отца Свёнтек Polsat Sport.