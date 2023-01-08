Кори Гауфф завоевала титул в Окленде, отдав сопернице в финале два гейма
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Американская теннисистка Кори Гауфф выиграла турнир категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче седьмая ракетка мира разгромила представительницу Испании Ребеку Масарову (130-е место мирового рейтинга). Встреча проходила на центральном корте стадиона «ASB Теннис Арена» на хардовом покрытии.
Гауфф одержала победу со счётом 6:1, 6:1. Американка выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Ребеки Масаровой три эйса, две ошибки на подаче и 10 упущенных брейк-пойнтов.
Кори Гауфф на пути к титулу обыграла Татьяну Марию, Софию Кенин, Чжу Линь и Данку Ковинич. Американская теннисистка не отдала соперницам ни сета на протяжении турнира.
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