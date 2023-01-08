Арина Соболенко высказалась о первом титуле WTA за полтора года

Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Спортсменка рассказала, как изменился её теннис после последней победы в Мадриде в 2021 году.

«Я думаю, что сейчас я другой игрок. Может быть, немного умнее, немного спокойнее на корте. Просто немного все изменилось. Думаю, подача мне очень помогла, особенно сегодня. Я не давала Линде много возможностей на своей подаче. Также смогла оказать на нее давление при ее подаче. Думаю, поэтому и выиграла сегодня», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Для белорусской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере. До этого она одерживала победы на соревнованиях в Абу-Даби, Мадриде, Линце, Остраве, Дохе, Чжухае, Ухани (2), Шэньчжэне и Нью-Хэйвене.

