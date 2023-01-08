Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович накричал на свой бокс по ходу финала с Кордой и выгнал брата со стадиона

Новак Джокович накричал на свой бокс по ходу финала с Кордой и выгнал брата со стадиона
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел из себя по ходу первого сета в финале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

В концовке партии, во время смены сторон Джокович накричал на свой бокс и попросил некоторых членов своей команды, в том числе младшего брата, Марко, покинуть стадион.

Напомним, Джокович борется за первый титул в сезоне 2023 с 33-й ракеткой мира, американцем Себастьяном Кордой. 22-летний Корда выиграл первый сет финала со счётом 7:6 (10:8). Он продлился 1 час 14 минут. В данный момент идёт вторая партия (2:2).

Призовой фонд турнира в Аделаиде составил $ 642 735. Победитель матча получит более $ 94 тыс. и 250 рейтинговых очков.

Аделаида-1 (м). Финал
08 января 2023, воскресенье. 10:55 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 8 		7 7  
7 10 		6 3  
         
Себастьян Корда
33
США
Себастьян Корда
С. Корда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023