Новак Джокович накричал на свой бокс по ходу финала с Кордой и выгнал брата со стадиона
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел из себя по ходу первого сета в финале турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).
В концовке партии, во время смены сторон Джокович накричал на свой бокс и попросил некоторых членов своей команды, в том числе младшего брата, Марко, покинуть стадион.
Напомним, Джокович борется за первый титул в сезоне 2023 с 33-й ракеткой мира, американцем Себастьяном Кордой. 22-летний Корда выиграл первый сет финала со счётом 7:6 (10:8). Он продлился 1 час 14 минут. В данный момент идёт вторая партия (2:2).
Призовой фонд турнира в Аделаиде составил $ 642 735. Победитель матча получит более $ 94 тыс. и 250 рейтинговых очков.
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